Calciomercato Milan – Boadu: “Ecco perché potrei restare all’AZ”

MERCATO MILAN – Myron Boadu, giovanissimo attaccante olandese dell’AZ Alkmaar accostato al Milan, è intervenuto ai microfoni di AD.nl e ha sottolineato come l’emergenza Coronavirus possa influire su una sua permanenza in Olanda: “Le possibilità che io resti sono cresciute per via della crisi. Ho sempre detto che avrei voluto vincere un trofeo all’AZ e questo non è accaduto a causa di queste circostanze. Penso che sia possibile vincere qui, per questo dobbiamo restare uniti, se qualcuno se ne andrà il momento potrebbe essere perduto”. Intanto, ecco le ultime sul Milan da Milanello: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓