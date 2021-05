Calciomercato Milan – Il Liverpool non riscatterà Kabak | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il Liverpool non riscatterà Ozan Kabak: il difensore turco tornerà allo Schalke 04

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese 'Daily Mail', il Liverpool non riscatterà Ozan Kabak al termine della stagione. Il difensore turco, dunque, ritornerà allo Schalke 04 ma difficilmente proseguirà con la squadra di Gelsenkirchen considerato che è aritmeticamente retrocessa in Zweite Liga, ovvero la Serie B tedesca. Su di lui c'è l'interesse del Lipsia, squadra che ha lottato per la vittoria finale del campionato e che dovrà rimpiazzare il partente Upamecano, prossimo al trasferimento al Bayern Monaco. In passato Kabak era stato accostato al Milan, oggi pare difficile un suo passaggio in rossonero. Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.