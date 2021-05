Calciomercato Milan – Il Leicester City su ben tre obiettivi rossoneri

Le ultime news di calciomercato sul Milan: il Leicester City di Brendan Rodgers sta mettendo i bastoni tra le ruota dei rossoneri. Il punto

Il Leicester City di Brendan Rodgers sta mettendo i 'bastoni tra le ruote' al Milan per il prossimo calciomercato estivo. Ad onor del vero, le 'Foxes' non stanno propriamente intralciando i movimenti di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri. Comunque, la squadra del Leicestershire, in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, sta monitorando tre calciatori seguiti anche dal club di Via Aldo Rossi.