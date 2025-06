Calciomercato Milan, il Lecce disse “No” ai rossoneri: a gennaio muro su Krstovic

Il club pugliese ha le idee chiare: il direttore sportivo Corvino ha fissato il prezzo per il giovane 2000. La valutazione attuale si aggira intorno ai 25 milioni di euro .

Se un'offerta in linea con questa cifra dovesse arrivare, il giovane attaccante montenegrino potrebbe salutare la Puglia per approdare in un nuovo club.