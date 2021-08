Calciomercato Milan – Il Getafe su Castillejo: ecco la sua valutazione

Il Milan è in trattativa con il Getafe per la cessione di Samu Castillejo in questo calciomercato: ecco quanto viene valutato lo spagnolo

Il club spagnolo sta spingendo per assicurarsi le prestazioni sportive dell'esterno rossonero. Castillejo non si opporrebbe alla cessione, dato che in Spagna tornerebbe a casa e inoltre avrebbe un elevato minutaggio garantito, cosa che al Milan non avrà. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, perché i rossoneri valutano il giocatore circa 8 milioni di euro. Ovvero il valore a bilancio del nativo di Málaga. Attualmente, il Getafe non arriva a quella cifra, ma le parti sono in continuo contatto per trovare un accordo che farebbe felici tutti.