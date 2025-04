Calciomercato Milan, svelato il futuro di tre giocatori in bilico

Presto il Milan dovrà fare delle scelte in vista della sessione estiva di calciomercato su alcuni giocatori soltanto in prestito in rossonero

Daniele Triolo Redattore 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 09:28)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, al di là delle questioni ancora aperte in casa Milan, come la nomina del direttore sportivo e la scelta del nuovo allenatore al posto di Sérgio Conceição, presto i rossoneri dovranno fare decidere cosa fare di alcuni giocatori per avviare, di fatto, il loro calciomercato.

Calciomercato Milan, Walker sarà riscattato per 5 milioni — Chi va e chi resta? Per il 'CorSera', sarà confermato Kyle Walker. Per il difensore inglese classe 1990, giunto in prestito dal Manchester City nell'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan eserciterà il diritto di riscatto fissato (5 milioni di euro).