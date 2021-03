Calciomercato Milan – Il futuro di Meite e Brahim Diaz è incerto

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport fa il punto su Meite e Brahim Diaz. Il loro futuro è incerto

Non manca molto al termine della stagione, e dunque il Milan inizia a pensare seriamente al calciomercato. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto non solo sui possibili nuovi acquisti del club rossonero, ma anche per quanto concerne i diritti di riscatto di Meite e Brahim Diaz. Stando a quanto scritto dalla rosea, la società non ha ancora preso una decisione sul futuro di entrambi i giocatori: il dubbio verrà sciolto al termine del campionato. Sempre a proposito di calciomercato: Maldini ha in canna tre colpi.