Calciomercato Milan, interessi da Spagna e Inghilterra per Chukwueze: fissato il prezzo

Come riportato da Calciomercato.com il club rossonero valuta Chukwueze tra i 15 e i 20 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero diversi interessi, soprattutto da Inghilterra e Spagna. In particolare, il Fulham sembra essere tornato alla carica: già nelle ultime ore del mercato di gennaio aveva manifestato interesse, ma per ragioni di tempistica non era stato possibile avviare una trattativa. Ora, con la possibile partenza di Adama Traore in direzione Nottingham Forest, il club inglese potrebbe tornare nuovamente su Chukwueze.