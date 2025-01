Calciomercato Milan – Il Feyenoord si irrigidisce sulla trattativa per Gimenez

Secondo quanto riferito da Marco Conterio sul proprio profilo X, il Feyenoord non ha reagito positivamente al pressing del Milan per Santiago Gimenez , che ha spinto per sbloccare il suo trasferimento. Il comportamento del giocatore ha inasprito la posizione del club olandese, che ha deciso di irrigidire la trattativa. In queste ore, il direttore sportivo rossonero, Giorgio Furlani , sta cercando di definire l’affare, ma le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione si concluderà positivamente.

Nel frattempo, il Milan non esclude altre soluzioni e, come alternativa, continua a monitorare con attenzione Lorenzo Lucca dell’Udinese. Tuttavia, i friulani hanno fatto sapere che non daranno il via libera al trasferimento del giovane attaccante prima della partita contro il Venezia, in programma nel prossimo weekend. La situazione rimane quindi in stand-by, con il Milan che dovrà decidere se continuare a spingere per Gimenez o orientarsi definitivamente su Lucca.