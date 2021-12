Calciomercato Milan – Il dopo Kessié? Idea McKennie! Le ultime news

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Weston McKennie, centrocampista statunitense della Juventus, piace molto al club rossonero

Weston McKennie, centrocampista statunitense della Juventus, obiettivo di calciomercato del Milan? Possibile, nel caso in cui Franck Kessié lasci i rossoneri in questa sessione invernale di trattative. I 'rumors' su questo interesse del Diavolo per l'ex Schalke 04 sono riportati da 'calciomercatoweb.it'.

Facciamo chiarezza. In Inghilterra, più precisamente il 'Manchester Evening News', ha riferito come il Manchester United sia seriamente interessato a mettere sotto contratto Kessié, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2022, per la prossima stagione. L'obiettivo dei 'Red Devils' sarebbe quello, nello specifico, di sostituire Paul Pogba, che si libererà a parametro zero in estate, proprio con Kessié.

Nel caso in cui, però, Ralf Rangnick, manager del Manchester United, volesse anticipare l'arrivo di Kessié ad 'Old Trafford' già nel prossimo mese di gennaio, a quel punto il Milan (che punterebbe ad ottenere 20-25 milioni di euro dalla sua partenza) avrebbe bisogno di un suo sostituto nell'immediato. E l'idea sarebbe quella di andare su McKennie, tra i possibili partenti in casa Juventus.

I bianconeri, a gennaio, vorrebbero piazzare uno tra Arthur, Rodrigo Bentancur ed Aaron Ramsey, potrebbero cedere l'americano in mancanza di offerte convincenti per i primi tre. McKennie piace anche ad Antonio Conte ed al Tottenham Hotspur che, si dice, sarebbe pronto ad offrire alla 'Vecchia Signora' 25 milioni di euro per portare il numero 14 bianconero in Inghilterra.

Il Milan, con McKennie, farebbe sicuramente un ottimo colpo. Classe 1998, due anni più giovane di Kessié, possiede più o meno le stesse caratteristiche tecniche e, per di più, già conosce il campionato di Serie A. Un'operazione che potrebbe andare concretamente in porto? Ai posteri l'ardua sentenza.