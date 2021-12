Calciomercato Milan – Il Diavolo ripensa ad Antonin Barak | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan starebbe ripensando ad Antonin Barak per rinforzare la propria trequarti

Che il Milan dovrà intervenire nel mercato di gennaio per rinforzare la rosa è ormai fuor di dubbio. In primis bisognerà acquistare un difensore centrale in grado di sostituire Simon Kjaer. Una volta sistemata la pratica difesa, si potranno prendere in considerazione le varie opportunità che si presenteranno anche per quanto riguarda gli altri reparti. Proprio in altri reparti, e in particolar modo quello che riguarda la trequarti rossonera, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe fare un tentativo per un 'vecchio pallino'. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Diavolo starebbe pensando nuovamente di tornare alla carica per Antonin Barak. 5 gol in 13 partite di Serie A quest'anno con il Verona, Barak potrebbe diventare il sostituto ideale di Brahim Diaz, ad oggi l'unico trequartista di ruolo nella rosa di Pioli. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>