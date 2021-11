Calciomercato Milan – Il Diavolo potrebbe anticipare l’arrivo di Adli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli in rossonero già a gennaio? Non è più soltanto una semplice ipotesi di lavoro

Il Milan , nello scorso calciomercato estivo, ha prelevato Yacine Adli dal Bordeaux per 8 milioni di euro più bonus. Il centrocampista francese, classe 2000 , è però rimasto in prestito fino al termine di questa stagione ai 'Girondins' allenati da Vladimir Petković .

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, però, questo accordo tra Milan e Bordeaux per Adli può essere rivisto in caso di necessità. E i rossoneri, che a gennaio perderanno Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, impegnati per un mese in Coppa d'Africa rispettivamente con le Nazionali di Costa d'Avorio ed Algeria, potrebbero decidere di anticiparne l'arrivo di qualche mese.