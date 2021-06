Calciomercato Milan – Il Diavolo continua a monitorare Damsgaard

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mikkel Damsgaard, danese della Sampdoria, sta impressionando molto ai Campionati Europei

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', qualora il Milan riuscisse a cedere Rafael Leao (valore di calciomercato, almeno 25 milioni di euro) potrebbe avere il margine economico per avviare una trattativa con la Sampdoria per Damsgaard. Il Presidente Massimo Ferrero lo valuta già circa 30 milioni di euro. Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>