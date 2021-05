Calciomercato Milan – Il Diavolo ci riprova per Berge: ora costa di meno

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sander Berge, centrocampista norvegese retrocesso con lo Sheffield United, è di nuovo nel mirino

Daniele Triolo

Nella prossima sessione estiva di calciomercato il Milan prenderà un centrocampista. E Sander Berge potrebbe essere proprio l'uomo giusto. Ma andiamo con ordine. I rossoneri, infatti, non dovrebbero riscattare Soualiho Meïte dal Torino, che non ha avuto un rendimento molto soddisfacente. Al contempo, però, necessitano di un centrocampista da affiancare a Franck Kessié, Ismaël Bennacer (che partiranno ad inizio 2022 per la Coppa d'Africa) e Sandro Tonali.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', i fari di calciomercato del Milan sarebbero tornati ad accendersi su Berge. Il calciatore norvegese, classe 1998, è seguito dal Diavolo sin dai tempi in cui militava in Belgio, nella fila del Genk. Fisico possente, ottima visione di gioco, Berge all'epoca fu valutato 20 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dai rossoneri. Nel gennaio 2020, quindi, il giocatore si è trasferito allo Sheffield United, compagine di Premier League, per circa 22 milioni di euro.

Adesso, però, Berge diventa un'occasione di calciomercato per il Milan per due motivi. Il primo, è che le 'Blades' sono retrocesse in Championship e, pertanto, può lasciare l'Inghilterra con uno sconto sostanzioso sul prezzo del cartellino. Il secondo è che il calciatore scandinavo è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante (15 presenze con un gol ed un assist all'attivo tra campionato e Coppa di Lega inglese) per via di un lungo infortunio, da fine dicembre e fino alla scorsa settimana.

Il suo entourage si sta muovendo per trovargli una nuova sistemazione e ha avuto, in base alle informazioni in possesso del quotidiano torinese, contatti con il Milan. Bisognerà però attenzione ad una squadra italiana, la Lazio, segnalata sulle tracce di Berge. Il Milan vorrebbe mandare a segno il colpo norvegese sborsando circa una decina di milioni di euro. Importanti novità sul futuro di Gigio Donnarumma: le ultime news >>>