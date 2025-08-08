Calciomercato Milan, il CT della Svizzera così su Athekame: le sue parole

"Athekame è un profilo molto interessante, soprattutto se si considera la sua età: deve ancora compiere 21 anni. Non l’ho ancora allenato in nazionale maggiore, ma ovviamente l’ho seguito da vicino sia con il suo club che nelle nostre selezioni giovanili, dove ha avuto una crescita molto positiva".

"Nonostante sia ancora giovane, ha già accumulato una discreta esperienza in Champions. E poi ha grande energia e tatticamente è intelligente".