Calciomercato Milan, il CT della Svizzera così su Athekame: le sue parole

Calciomercato Milan, occhi su Athekame. Il ct della Svizzera Yakin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo elogia. Ecco le sue parole.
Francesco De Benedittis

Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Zachary Athekame. Il terzino svizzero classe 2004 dello Young Boys è un obiettivo concreto per la fascia destra del Milan. Infatti, la trattativa di calciomercato potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.

Nonostante Athekame non abbia ancora esordito con la nazionale maggiore, è un profilo molto seguito e apprezzato dal ct Yakin, che ha speso parole importanti nei suoi confronti durante l’intervista.

"Athekame ha grande energia e tatticamente è intelligente"

"Athekame è un profilo molto interessante, soprattutto se si considera la sua età: deve ancora compiere 21 anni. Non l’ho ancora allenato in nazionale maggiore, ma ovviamente l’ho seguito da vicino sia con il suo club che nelle nostre selezioni giovanili, dove ha avuto una crescita molto positiva".

"Nonostante sia ancora giovane, ha già accumulato una discreta esperienza in Champions. E poi ha grande energia e tatticamente è intelligente".

