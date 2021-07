Calciomercato Milan – Il CSKA Mosca ha aperto al prestito di Nikola Vlasic

Secondo le ultime voci di mercato, il CSKA Mosca avrebbe aperto alla formula del prestito per Vlasic, sul quale c'è l'interesse del Milan

Il Milan continua a lavorare per cercare un nuovo trequartista. Il solo ritorno di Brahim Diaz alla corte di Stefano Pioli non basta ai rossoneri per poter essere competitivi sia in campionato che in Champions League. Tra i tanti nomi accostati per rinforzare la trequarti c'è anche quello di Nikola Vlasic, calciatore del CSKA Mosca. Inizialmente il club russo non sembrava intenzionato a cedere il gioiellino croato con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma stando a quanto appreso dai colleghi di 'calciomercato.com i rossoblù avrebbero cambiato idea. Sull'ex Everton c'è una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, quindi il club presieduto da Evgenij Giner sarebbe disposto sì ad accettare la formula del prestito ma vorrebbe avere la garanzia del riscatto.