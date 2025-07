Calciomercato Milan, il Como aspetta Morata: la situazione attuale

Álvaro Morata dovrebbe trasferirsi dal Milan al Como in questa sessione estiva di calciomercato, Galatasaray permettendo. Come stanno le cose

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa che dovrebbe portare Álvaro Morata, centravanti spagnolo classe 1992, dal Milan al Como in questa sessione estiva di calciomercato. Cosa manca affinché Morata torni in Serie A, per vestire la maglia dei lariani? Il via libera del Galatasaray, che deterrebbe il prestito dell'attaccante rossonero fino al gennaio 2026.