Il Bruges potrebbe non accettare l'ultima offerta presentata da Igli Tare per portare al Milan il centrocampista Ardon Jashari

Il Milan sembra essere rimasto fermo all'ultima offerta per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero da diverse settimane è diventato il primo obiettivo dei rossoneri a centrocampo, e lui stesso ha mandato diversi segnali della propria volontà di accasarsi al Diavolo in vista della prossima stagione. Prima non ha preso parte alla festa con i tifosi del Bruges e in seguito non ha fatto la foto di rito con i compagni di squadra, oltre a non essersi allenato con il gruppo. La differenza tra domanda ed offerta, però rimane marcata e resta un 'problema'.