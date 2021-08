Calciomercato Milan – Il Chelsea fissa il prezzo per Hakim Ziyech | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea avrebbe fissato il prezzo per cedere Ziyech: il trequartista interessa al Milan

Secondo il portale spagnolo 'TodoFichajes', il presidente del Chelsea, Roman Abramovic, avrebbe fissato il prezzo per cedere Ziyech. L'imprenditore russo vorrebbe ricavare dalla cessione del trequartista marocchino 30 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, ma non così alta per uno che solamente pochi mesi fa ha vinto da protagonista la coppa 'dalle grandi orecchie'. Qualora dovesse approdare al Milan, sicuramente si tratterebbe di un grande acquisto in quanto arriverebbe alla corte di Pioli un calciatore nel pieno della sua maturità e con un'esperienza alle spalle non di poco conto. L'intenzione del Diavolo sarebbe quello di tentare l'affondo nella seconda metà di Agosto e gli ottimi rapporti con i 'blues' potrebbero far sì che la trattativa possa andare in porto.