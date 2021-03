Calciomercato Milan – Il Celtic riscatterà Diego Laxalt | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il Celtic è intenzionato a riscattare Laxalt: il terzino è ancora di proprietà del Milan

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Diego Laxalt, terzino di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Celtic, verrà riscattato dalla squadra scozzese. L'ex Genoa, dunque, pare che abbia convinto la società biancoverde ad esercitare il diritto di riscatto viste le sue prestazioni in campo in questa stagione. Una buona notizia per la dirigenza rossonera che incasserebbe un po' di denaro da poter reinvestire sul mercato. Intanto la Juventus spinge Thauvin al Milan.