Calciomercato Milan – Il Betis Siviglia piomba su Martinez Quarta

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Martinez Quarta, difensore classe 1996 accostato al Milan in passato, è finito nel mirino del Betis Siviglia. La notizia è stata riportata da ‘Estadio Deportivo’, che racconta come degli emissari del club spagnolo siano volati in Argentina per visionare più da vicino il talento del River Plate. Martinez Quarta ha una clausola rescissoria di 22 milioni di euro, ma pare si possa liberare anche ad una cifra decisamente minore, che si aggirerebbe sui 13 milioni. Intanto ecco i numeri negativi del Milan quando gioca a San Siro, continua a leggere >>>

