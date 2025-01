Sarà Kyle Walker, in ordine di tempo, il primo colpo di calciomercato in entrata del Milan in questa sessione invernale: arriva dal Man City

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sarà Kyle Walker, classe 1990, difensore inglese del Manchester City, il primo colpo di calciomercato in entrata, in ordine di tempo, per il Milan in questa finestra invernale. Ieri ci sono stati nuovi passi in avanti con i contatti tra i due club. Stabilita la formula del trasferimento, sarà prestito con diritto di riscatto. Rossoneri e 'Citizens', però, stanno limando le cifre e sistemando i contratti.