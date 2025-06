Secondo quanto riferito, comunque, il Bayern Monaco avrebbe ripreso i colloqui per Rafael Leao. Al momento comunque non ci sarebbero proposte o trattative in corso. Il primo nome in lista rimarrebbe Nico Williams, anche per capire se verrà trovato un accordo con il Barcellona. In caso contrario si valuteranno le opzioni e il classe 1999 è una di quelle. L'altra sarebbe Bradley Barcola.