Calciomercato Milan, il Bayern Monaco fa sul serio per Leao: i dettagli

I rumors continuano a tormentare i tifosi del Milan . Dopo la cessione di Tijjani Reijnders , le voci sul futuro di Theo Hernandez e l'interesse del Chelsea per Mike Maignan , il club rossonero deve stare attento anche alla situazione di Rafael Leao . Il campione portoghese, infatti, è seguito dal Bayern Monaco che, tra non molto, potrebbe anche presentarsi alle porte rossonere.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il club tedesco spinge e accelera per un suo possibile ingaggio. Il Bayern Monaco sarebbe così pronto per presentare un'offerta ufficiale al Milan per la cessione di Rafael Leao. Nei prossimi giorni scopriremo certamente di più, ma continua il tormento per i tifosi rossoneri.