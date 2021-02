Calciomercato Milan – Il Barcellona è interessato a Leao | News

Calciomercato Milan: il Barcellona punta Leao

Con Lionel Messi prossimo a lasciare la Catalogna, il Barcellona cerca un sostituto del fenomeno argentino. I blaugrana, alle prese anche con una forte crisi economica, sta cercando di guardarsi intorno e cogliere al volo alcune occasioni di mercato.

La società catalana ha puntato gli occhi sull’attaccante del Milan Rafael Leao, valutato 40 milioni di euro dai rossoneri. La cifra è abbastanza elevata per una dirigenza in crisi, infatti si tratta solo di una suggestione. Anche perché il Diavolo lo ritiene, a conti fatti, incedibile e punta su di lui per il futuro.

Tra le tante valutazioni del Barcellona, l'idea sarebbe quella di fare uno scambio alla pari con il Milan: il suo connazionale Francisco Trincao in rossonero, Leao in blaugrana. Ovviamente niente è certo e prima di agire sul mercato i catalani vorranno risolvere le loro vicende societarie.