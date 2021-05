Calciomercato Milan – Ikonè vicino al Borussia Dortmund

Il Milan segue Ikoné sul calciomercato, ma è vicino al Borussia Dortmund. Rossoneri alla finestra, così come l'Inter. Ecco le ultime.

Davanti a tutti sembra esserci il Borussia Dortmund, con il Milan e anche l'Inter subito dietro. Ikoné potrebbe essere il rinforzo ideale sulla destra, anche perché è in grado di giocare anche al centro e sull'altra fascia. Ha grande qualità nel dribbling e può fare la differenza. Il prezzo però è tutt'altro che basso: servono 30 milioni per aggiudicarselo. Una cifra che il Milan vuole pensarci bene prima di sganciare, mentre non rappresenta un problema per i gialloneri. Anche perché i tedeschi stanno salutando Jadon Sancho, inglese classe 2000, che andrà al Manchester United per 100 milioni. Discorso simile per l'Inter: i nerazzurri saluteranno Achraf Hakimi, marocchino classe 1998 in direzione Paris Saint-Germain per 50 milioni. Ovviamente un sostituto dovrà essere preso. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.