Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, idee dalla Premier League per sostituire Thiaw

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, idee dalla Premier League per sostituire Thiaw

Calciomercato Milan, idee dalla Premier League per sostituire Thiaw
E se il sostituto di Malick Thiaw arrivasse dalla Premier? La Gazzetta dello Sport lancia quest'idea per il calciomercato del Milan
Redazione PM

Il Milan ha da poco finalizzato la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. I 'Magpies' - dopo una prima offerta rifiutata pari a 30 milioni - hanno rilanciato: 35 milioni + 5 di bonus. Una cifra importante che ha fatto crollare il muro della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, il difensore arriva dalla Premier?

—  

Fin dall'inizio dell'estate - quando si è iniziato a fare il nome di Giovanni Leoni del Parma in ottica Milan - è stata chiara una cosa: un centrale difensivo sarebbe stato acquistato solo in caso di una cessione nel reparto. Eccola arrivata. Sicuramente, però, non ce la si aspettava a questo punto della finestra di calciomercato e a una sola settimana dal primo impegno ufficiale. Thiaw, infatti, aveva convinto Allegri in questo precampionato e l'allenatore se lo sarebbe tenuto volentieri in rosa. Tuttavia, l'offerta ingente arrivata da Oltremanica era troppo ghiotta per essere rifiutata.

LEGGI ANCHE

A questo punto urge andare sul calciomercato alla ricerca di un profilo che non faccia rimpiangere il tedesco. I primi nomi usciti sono italiani, di nuovo Leoni e Pietro Comuzzo della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina apre uno scenario diverso: e se il sostituto di Thiaw arrivasse dalla Premier League? Il Chelsea, per esempio, ha in rosa tre giocatori interessanti che non rientrano nei piani. Si tratta di Trevor Chalobah, Renato Veiga (che è stato alla Juventus negli ultimi sei mesi) e Axel Disasi (appena rientrato dal prestito all'Aston Villa).

LEGGI ANCHE: Pagelle amichevole Chelsea-Milan 4-1: Leao e Saelemaekers i top. Disastro Coubis

Altri nomi che fa la rosea paiono più complicati da raggiungere. Si tratta di Jakub Kiwior - che l'Arsenal valuta sui 35 milioni e per cui ne ha rifiutati 27 dal Porto - e Nikola Milenkovic, vecchio pallino rossonero in forza al Nottingham Forest.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA