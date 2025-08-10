Calciomercato Milan, idee dalla Premier League per sostituire Thiaw

A questo punto urge andare sul calciomercato alla ricerca di un profilo che non faccia rimpiangere il tedesco. I primi nomi usciti sono italiani, di nuovo Leoni e Pietro Comuzzo della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina apre uno scenario diverso: e se il sostituto di Thiaw arrivasse dalla Premier League? Il Chelsea, per esempio, ha in rosa tre giocatori interessanti che non rientrano nei piani. Si tratta di Trevor Chalobah, Renato Veiga (che è stato alla Juventus negli ultimi sei mesi) e Axel Disasi (appena rientrato dal prestito all'Aston Villa).
Altri nomi che fa la rosea paiono più complicati da raggiungere. Si tratta di Jakub Kiwior - che l'Arsenal valuta sui 35 milioni e per cui ne ha rifiutati 27 dal Porto - e Nikola Milenkovic, vecchio pallino rossonero in forza al Nottingham Forest.
