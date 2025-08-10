Calciomercato Milan, idee dalla Premier League per sostituire Thiaw

Il Milan ha da poco finalizzato la cessione di Malick Thiaw al Newcastle . I 'Magpies' - dopo una prima offerta rifiutata pari a 30 milioni - hanno rilanciato: 35 milioni + 5 di bonus . Una cifra importante che ha fatto crollare il muro della dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan, il difensore arriva dalla Premier?

Fin dall'inizio dell'estate - quando si è iniziato a fare il nome di Giovanni Leoni del Parma in ottica Milan - è stata chiara una cosa: un centrale difensivo sarebbe stato acquistato solo in caso di una cessione nel reparto. Eccola arrivata. Sicuramente, però, non ce la si aspettava a questo punto della finestra di calciomercato e a una sola settimana dal primo impegno ufficiale. Thiaw, infatti, aveva convinto Allegri in questo precampionato e l'allenatore se lo sarebbe tenuto volentieri in rosa. Tuttavia, l'offerta ingente arrivata da Oltremanica era troppo ghiotta per essere rifiutata.