Calciomercato Milan – Idea Zaniolo ad una sola condizione | News

L'edizione odierna de 'Il Messaggero' parla del mercato del Milan. In particolar modo il quotidiano si sofferma sul futuro di Rafael Leao, calciatore in scadenza nel 2024 e sul quale ci sono gli occhi di tanti grandi club internazionali. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per trovare l'intesa per il rinnovo del contratto, anche se non è scontato che si possa arrivare a dama. Proprio per questo motivo, secondo il quotidiano generalista i rossoneri potrebbero virare su un profilo italiano in caso di addio di Rafael Leao.