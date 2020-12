Calciomercato Milan – Idea Giroud per l’attacco | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: idea Giroud

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Brutta tegola in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic, il leader di questa squadra, si è fatto male nuovamente a Milanello. «Soffusione emorragica, controllo fra dieci giorni», il che significa che il 2020 dello svedese è finito. Ora sarà difficile sostituirlo, con Rafael Leao e Ante Rebic che non hanno entusiasmato in questo inizio di stagione.

Tra i nomi seguiti, secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe quello di Olivier Giroud. Il centravanti ha già dimostrato di essere importante anche partendo dalla panchina. Il suo arrivo in ogni caso non è facile, considerando che il francese sta bene a Londra e le occasioni per mettersi in mostra con i Blues non mancano. Calciomercato Milan: suggestione Weah. VAI ALLA NOTIZIA>>>