Calciomercato Milan – Idea Dzeko, con o senza Giroud: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Edin Dzeko, vecchio pallino rossonero, potrebbe arrivare qualora decidesse di lasciare la Roma

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , acquisterà un attaccante. La prima scelta è Olivier Giroud , classe 1986, centravanti del Chelsea . Qualora il francese si liberasse a zero dai 'Blues', verrebbe formalizzata l'intesa contrattuale di fatto già trovata tra il Diavolo ed il suo entourage.

Attenzione, però, perché le condizioni fisiche precarie di Zlatan Ibrahimovic potrebbero costringere il Milan a tornare sul mercato per reperire anche un altro centravanti. E, secondo 'Sky Sport', a quel punto i rossoneri potrebbero stringere su Edin Dzeko , sempre classe 1986, centravanti bosniaco della Roma .

Per ora è soltanto un'idea, anche perché l'operazione avrebbe dei costi elevati. Ma qualora Dzeko decidesse di lasciare la Roma dopo sei stagioni (caratterizzate da 119 gol in 259 gare tra campionato e coppe), occhio al Diavolo. L'ex Manchester City e Wolfsburg, dunque, potrebbe arrivare, in caso, a prescindere dall'esito dell'affare Giroud. Milan, le news più importanti di mercato di domenica 13 giugno >>>