Calciomercato Milan – Idea Canestrelli a gennaio? Ecco le ultime

Il Pisa sta già guardando al prossimo calciomercato di gennaio, con almeno tre priorità sul tavolo. Da un lato l’obiettivo principale è mantenere intatto l’attuale assetto della squadra, l’altro invece, è la necessità di inserire qualche innesto mirato. Uno dei casi più discussi in vista del mercato è quello di Simone Canestrelli, osservato speciale di Milan e Bologna che, nelle ultime settimane, hanno intensificato i contatti, cercando di sondare il terreno per un possibile trasferimento.

Come riferito da "La Nazione", tuttavia, Canestrelli è concentrato esclusivamente sulla sua stagione al Pisa, dove è diventato uno dei pilastri della difesa. Il difensore ha un contratto fino al 2027. Acquistato dall’Empoli per 2,6 milioni di euro, la sua valutazione è certamente aumentata, e per convincere il club a cederlo serviranno offerte molto concrete e di valore. Finora, non sono emerse proposte che possano realmente mettere in discussione la sua permanenza, ma, come spesso accade, le trattative potrebbero decollare nel mese di gennaio, quando il mercato offrirà nuove opportunità.