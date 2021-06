Calciomercato Milan – Icardi, un aiuto può arrivare dal Psg | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa a Mauro Icardi. Un aiuto potrebbe arrivare dal Psg

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan. In primo piano la situazione dell'attacco e soprattutto le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Non c'è ancora un vero e proprio allarme, ma è chiaro che l’artroscopia tra una decina di giorni farà capire se Maldini dovrà cambiare la strategia per l'attacco. In pole position c'è sempre Olivier Giroud, anche se il club rossonero ribadisce che non c'è alcuna intenzione di pagare un indennizzo al Chelsea.