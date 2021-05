Calciomercato Milan – Icardi in rossonero? La risposta dell’argentino

Ultime sul calciomercato del Milan: Mauro Icardi colpo possibile per il club rossonero. Ecco la stories dell'attaccante argentino

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Il centravanti potrebbe essere lasciare il Psg in questa sessione di calciomercato. Icardi, però, attraverso il proprio ufficiale Instagram ha pubblicato delle stories in cui spiega di essere molto felice a Parigi. In più l'attaccante ha catalogato come fake news le indiscrezioni che vorrebbero l'argentino al Milan o alla Juventus. Ecco la foto pubblicata dal giocatore