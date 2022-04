Calciomercato Milan – Ibrahimovic si ritira? I potenziali successori

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in relazione ad un suo possibile ritiro al termine della stagione in corso. Ovviamente, però, Ibra direbbe basta soltanto nel caso in cui, a maggio, abbia vinto un trofeo con il Diavolo (che è ancora in corsa per lo Scudetto e per la Coppa Italia). Oppure, malauguratamente, qualora si accorgesse che la condizione fisica non gli permetterebbe di essere decisivo, importante come vorrebbe. Ma chi potrebbe acquistare, dunque, il Milan nel prossimo calciomercato se Ibrahimovic decidesse, alla fine, di appendere gli scarpini al chiodo? 'Gazzetta.it' mette sul piatto tre opzioni. Vediamole nel dettaglio.