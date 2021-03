Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo alla portata. Le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il rinnovo di Ibrahimovic

Il calciomercato del Milan si concentra anche sui rinnovi. Tra questi quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, al momento infortunato, ieri si è sottoposto a un controllo che constatato come il recupero proceda senza intoppi. La speranza è di averlo a disposizione la gara di ritorno di Europa League contro il Manchester United.

Ritorno al rinnovo, Ibrahimovic ha risposto con un sorriso di Fabio Fazio domenica sera: “Rinnovo? Dipende da Maldini“. Il direttore dell’area tecnica ha scelto da tempo di rinnovargli il contratto per un’altra stagione, anche perchè è lo stesso Stefano Pioli che vuole la conferma di Ibra. Lo svedese, con l’avanzare dell’età, è consapevole di non poter essere l’unico punto di riferimento in attacco: 25-30 partite stagionali sono più che sufficienti, ma Zlatan si sta rivelando come la vera guida del gruppo, così come ha dimostrato a Verona.

La sensazione comunque è che si vada avanti insieme anche nella prossima stagione, anche se c’è da risolvere il problema economico. Ibrahimovic guadagna 7 milioni netti, grazie anche al Decreto Crescita che prevede uno sconto del 50 per cento sulle tasse. Il Milan per l’attaccante spende 10,5 milioni di euro al lordo (invece di 14). Maldini, Massara e Gazidis cercheranno lo sconto, ma da questo punto di vista è difficile che Zlatan accetti un ridimensionamento. Al momento non si è ancora parlato di cifre, ma, come detto, la voglia è quella di continuare insieme questa bellissima storia d’amore. Non solo Ibrahimovic, il calciomercato del Milan prosegue: si profila un derby low cost con l’Inter.