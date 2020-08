Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo ad un passo: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, fornisce gli ultimi aggiornamenti su Zlatan Ibrahimovic. Le trattative tra Maldini e Raiola procedono spedite, con il Milan che ha messo sul piatto una proposta molto importante.

Ci sono stati degli ostacoli, ma la volontà delle parti di continuare insieme ha permesso di superarli agevolmente. Ibrahimovic, dal momento del suo arrivo, è diventato un calciatore imprescindibile nel 4-2-3-1 di Pioli, risultando decisivo con dieci gol fatti e cinque assist forniti ai compagni. Numeri di alto livello per un campione che non sembra subire minimamente l’avanzare dell’età.

In ogni caso, per quanto concerne per il rinnovo, le prossime 48-72 ore saranno decisive per la firma del contratto. L’ingaggio si dovrebbe aggirare intorno ai 5.5-6 milioni di euro, cosa che lo porterà Ibra a essere il calciatore più pagato della rosa insieme a Donnarumma. Oltre alla parte fissa, inoltre, verranno aggiunti anche dei bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. Questo aspetto non è da sottovalutare, perchè Ibrahimovic sarà ancora più determinato a fare bene e a dare il meglio per il Milan.

Il rinnovo di Ibrahimovic sarebbe importante non solo per quanto riguarda il campo, ma anche fuori dal rettangolo verde. Lo svedese è fondamentale infatti anche per i sponsor: Zlatan, ad esempio, è comparso sia nel promo del lancio della nuova maglia e sia video che ha ufficializzato la collaborazione con la EA Sports per il nuovo FIFA. Insomma, tutto gira intorno a Ibra. Come sempre.

