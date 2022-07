Calciomercato Milan – Ibrahimovic, è un rinnovo da motivatore | News

Durante la sua assenza, Stefano Pioli potrà alternare sia Olivier Giroud che Divock Origi, quest'ultimo arrivato dopo essersi svincolato dal Liverpool. In ogni caso Ibrahimovic, al suo solito, appare carichissimo come testimoniano le sue parole pubblicate sui social: "Non sono mai soddisfatto, sono sempre affamato per qualcosa in più. Nella vita devi sempre avere voglia di fare di più. Uno che è soddisfatto si mette sul divano e basta. Non voglio fare questo, voglio stare in piedi sulle dita e camminare sul fuoco: così mi sento vivo. Non sono soddisfatto al 100% perché ho voglia di più, voglio fare ancora di più. Bisogna credere: in un modo o nell'altro le cose arrivano". Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.