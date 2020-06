Calciomercato Milan – Ibrahimovic nel mirino della Fiorentina: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Nazione’ sgancia una clamorosa bomba di mercato: la Fiorentina vuole Zlatan Ibrahimovic. La Viola, dopo aver contattato Thiago Silva, pensa in grande e spinge per formare la coppia che tanto fece bene in rossonero 8 anni fa. Un’operazione che Mino Raiola vedrebbe di buon occhio, perché non gli dispiacerebbe fare affari con il patron Rocco Commisso. Dopo il colpo ad effetto Franck Ribery, adesso nei pensieri del club toscano ci sono Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic.

Intanto resta sempre vivo un nome olandese per la fascia destra: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>