Calciomercato Milan – Ibrahimovic, l’alternativa è il ritorno in Svezia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – SportMediaset fornisce gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attaccante vuole sapere il prima possibile in quale squadra giocherà il prossimo anno.

Raiola e il Milan hanno avuto già i primi contatti: Ibrahimovic chiede 6 milioni di euro a stagione, mentre i rossoneri ne offrono 4 più bonus personali e di squadra. Nel caso in cui il rinnovo non dovesse concretizzarsi, Zlatan potrebbe tornare in Svezia, più precisamente all'Hammarby, squadra di cui è socio.