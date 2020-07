Nuova maglia Milan, Ibrahimovic testimonial: occhio però al precedente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di ieri il Milan ha lanciato la nuova maglia per la stagione 2020/2021. Tra i testimonial spicca la presenza di Zlatan Ibrahimovic vista la sua dubbia situazione contrattuale. Un indizio di mercato? Sembrerebbe di no, soprattutto perché tra questi c’è anche Lucas Biglia, ormai sicuro partente a fine stagione. L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ ricorda poi il precedente tutt’altro che felice per i tifosi rossoneri, quando Ibra, insieme a Thiago Silva, hanno posato con la nuova maglia nel 2012 prima di essere ceduti al Psg.

