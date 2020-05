Calciomercato Milan – Ibrahimovic, la sua permanenza è complicata

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il il punto su Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio al polpaccio subito nella giornata di ieri a Milanello. Si è parlato addirittura della rottura del tendine d’Achille, ma è un’ipotesi difficile da considerare visto le immagini trapelate dal centro sportivo.

L'infortunio in ogni caso resta serio, e a questo punto il futuro di Ibrahimovic sembra indirizzato. La carriera di Zlatan probabilmente non si chiuderà con questo infortunio, ma con il Milan sarà difficile continuare. Anche se si trattasse di uno stiramento al polpaccio, la migliore delle ipotesi, non sarebbe facile riuscire a tornare in campo per le ultime partite di stagione. Impossibile farlo se si trattasse di uno strappo. Ibra potrebbe decidere di disputare un finale di carriera all'Hammarby, anche se con Zlatan non si può mai sapere.

