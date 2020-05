Calciomercato Milan – Addio Biglia, ecco quanto risparmierà il club

CALCIOMERCATO MILAN – Non sembrano esserci dubbi. Lucas Biglia lascerà il Milan al termine della stagione. Il centrocampista, arrivato dalla Lazio nell’estate 2017, non è riuscito a imporsi completamente in maglia rossonera e dunque, complice anche l’età (34 anni compiuti lo scorso gennaio), non rinnoverà il contratto con il club, in scadenza il 30 giugno prossimo.

Ma quanto risparmierà il Milan dal suo mancato rinnovo? La risposta ce la fornisce il portale calcioefinanza.it. Il cartellino dell’argentino ha avuto fino a questo momento un ammortamento annuo di 6,76 milioni di euro a cui si deve aggiungere lo stipendio lordo che, calcolato sui 3,5 milioni di euro netti a stagione, portano il costo complessivo a bilancio a 13,24 milioni.

Considerando l’ingaggio lordo e l’ammortamento del cartellino, Biglia è in questo momento il calciatore più costoso della rosa attuale del Milan. Una cifra considerevole, che Ivan Gazidis potrà sfruttare per qualche colpo in entrata. INTANTO PIOLI DEVE GESTIRE LA TEGOLA IBRAHIMOVIC. ECCO E POSSIBILI SOLUZIONI, CONTINUA A LEGGERE >>>