Milan, tegola Ibrahimovic: Pioli studia nuove soluzioni. Il punto

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, nel corso dell’allenamento di oggi a Milanello, ha sentito un forte dolore al polpaccio. Si “spera” in uno stiramento, che significherebbe un mese, un mese e mezzo di stop, ma non si può escludere al momento un problema più serio al tendine d’Achille. I tifosi rossoneri sono in ansia, mentre Stefano Pioli sta già pensando a delle possibili soluzioni alternative. I tempi di recupero di Ibrahimovic non sono ovviamente ancora chiari, ma Pioli deve ovviamente ideare un piano B, considerando che la Serie A potrebbe ripartire il 13 o il 20 giugno. Scopriamo le varie ipotesi nelle prossime pagine.

