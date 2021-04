Calciomercato Milan – Ibrahimovic la chiave per arrivare a Vlahovic | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: l'obiettivo numero uno per l'attacco è Dusan Vlahovic. La chiave è Zlatan Ibrahimovic

Come detto, nel mirino c'è Dusan Vlahovic. Negli ultimi mesi il serbo è cresciuto molto, tanto da essere arrivato a quindici reti in Serie A in questa stagione. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, valuta il giocatore 40milioni di euro, cifra che difficilmente il Milan metterà sul piatto. La chiave per sbloccare tutto potrebbe essere però Zlatan Ibrahimovic. E' immensa infatti l'ammirazione di Vlahovic per lo svedese, e dunque chissà che questo aspetto non possa determinante per effettuare il colpo.