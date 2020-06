Calciomercato Milan – Ibrahimovic: il contratto scade tra 26 giorni

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è tornato in Italia nella giornata di ieri in attesa dei controlli al soleo del polpaccio destro, che farà tra oggi o domani, più probabilmente domani mattina.

Oltre al recupero dall’infortunio c’è in primo piano anche il suo futuro al Milan. Tecnicamente Ibrahimovic ha un contratto in scadenza tra 26 giorni e un giocatore in scadenza non è obbligato a restare dal primo luglio in poi, a meno che non intervenga un’intesa specifica. Se Zlatan volesse rompere, avrebbe la possibilità di chiudere adesso la stagione, senza tornare in Italia e senza partecipare al tour de force di partite che aspettano i rossoneri nelle prossime settimane. Insomma i segnali di Ibrahimovic sembrano essere più che positivi. INTANTO E’ STATA UFFICIALIZZATA LA DATA DI JUVENTUS-MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>