MILAN NEWS – Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, il Governo ha dato il suo via libera per far giocare Juventus-Milan, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, venerdì 12 giugno. Una data al momento non confermata in maniera ufficiale, ma che sembra ormai sul punto di diventarlo.

