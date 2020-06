Calciomercato Milan – Ibrahimovic fino a fine stagione: c’è l’accordo

CALCIOMERCATO MILAN – Si sta dibattendo molto sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno, con opzione di rinnovo per il prossimo anno. Opzione che quasi sicuramente non verrà esercitata, con Ibra che potrebbe chiudere la sua carriera con l’Hammarby, squadra di cui detiene anche il 25% delle quote societarie. Ma il classe 1981 finirà la stagione con il Milan anche oltre la fine del suo contratto: secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, infatti, le parti hanno trovato l’accordo per il prosieguo del rapporto fino a fine campionato.

