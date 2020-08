Calciomercato Milan – Ibrahimovic: è pronto un contratto da manager

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Una barca a Montecarlo. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è questa la scelta di Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso di godersi lo stesso mare di Mino Raiola, il suo agente. La stagione del suo ritorno in Europa si è conclusa nel migliore dei modi: è vero che il Milan ha peggiorato la sua classifica rispetto l’anno scorso, ma il suo girone di ritorno (soprattutto il post-lockdown) è stato eccellente.

Adesso, però, bisogna pensare al futuro. Ibrahimovic ha tutta l’intenzione di restare al Milan e il club rossonero ha tutta la voglia di tenerlo, anche se bisognerà trovare un accordo sui vari parametri finanziari insieme a Mino Raiola. Zlatan vuole un ruolo di primo piano nel Milan, anche perchè ha dimostrato di poter fare ancora la differenza nel campionato italiano, cosa forse non scontata, visto i 38 anni d’eta.

Il Milan gli ha presentato un contratto da manager, cioè con una serie da bonus da raggiungere. In queste settimane tante squadre si sono fatte avanti, ma Ibrahimovic vuole restare in rossonero anche perchè in nessun altro club avrebbe probabilmente un ruolo così importante. In ogni caso Ibra vuole anche uno stipendio da top player: non tanto per una questione economica, ma per orgoglio e per immagine, considerando quello che ha dimostrato in questi mesi.

Come detto, il club gli ha offerto un contratto modulare da manager, con bonus, che se raggiunti, potrebbero portare Ibrahimovic a guadagnare oltre i sette milioni di euro netti. E chissà che dopo aver appeso le scarpe al chiodo Zlatan non possa avere un ruolo importante in società. E’ tutto da definire, ma una cosa sembra certa: Ibra e il Milan voglio restare insieme.

