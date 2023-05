Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, può lasciare i rossoneri in via definitiva nell'imminente sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, spiegando come la seconda avventura di Ibra con la maglia rossonera sia probabilmente arrivata al capolinea, specialmente per le problematiche fisiche accusate dallo svedese in questa stagione.