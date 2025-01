Zlatan Ibrahimovic avrebbe chiamato Kyle Walker negli scorsi giorni per convincerlo a venire al Milan: e sulla formula del contratto ...

Negli ultimi giorni Zlatan Ibrahimovic avrebbe contattato Kyle Walker per cercare di convincerlo a trasferirsi al Milan. Questo quanto riferito dal collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', in un articolo pubblicato sull'edizione online della 'Rosea'. Secondo quanto riportato la trattativa al momento si starebbe sviluppando anche in questo modo, con contatti diretti tra il difensore inglese e colui il quale dovrebbe essere il braccio destro di Gerry Cardinale nel club rossonero.